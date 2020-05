Damme roept verenigingen op om tegen betaling mondmaskers te maken Mathias Mariën

01 mei 2020

16u36 0 Damme Nu de federale overheid laat weten dat ze niet iedereen tegen 4 mei een stoffen mondmasker zal kunnen bezorgen, lanceert stad Damme een oproep naar haar inwoners en verenigingen om zelf zoveel mogelijk mondmaskers te maken. De verenigingen kunnen er hun kas mee spijzen.

Voor elk mondmasker dat voldoet aan de kwaliteitsnormen, betaalt het stadsbestuur 1,5 euro aan een Damse vereniging. Ze moeten wel minstens honderd stuks maken. Het dragen van mondmaskers kan tijdens de afbouw van de coronamaatregelen en de heropstart van het onderwijs en de economie een belangrijke bescherming zijn tegen besmetting. Damme wil dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen beschermen als het openbare leven weer op gang komt. Daarom doet het stadsbestuur een beroep op haar verenigingen en inwoners. Zij kunnen met de productie van mondmaskers hun kas spijzen. Want door de coronacrisis werden heel wat winstgevende activiteiten voor verenigingen geschrapt. Door zelf mondmaskers te produceren, kunnen ze dat verlies voor een stuk compenseren. Individuele inwoners kunnen geen vergoeding krijgen, maar ze kunnen het verdiende bedrag wel laten storten op de rekening van een Damse vereniging die ze een warm hart toedragen.

Als de stad herbruikbare mondmaskers binnen krijgt via haar oproep of via de bestelling die ze plaatste, bezorgen ze die aan de inwoners die er nodig hebben. Wie een mondmaskers nodig heeft, kan dit melden via het registratieformulier op de website van de stad Damme.