Damme laat studenten studeren in ’t Veld Mathias Mariën

21 mei 2020

14u37 0 Damme Studenten uit het hoger onderwijs en de laatste twee jaar van het secundair onderwijs kunnen vanaf nu van 10 tot 22 uur studeren in de cafetaria van sporthal ’t Veld in Sijsele.

De stad voorziet er elektriciteit en wifi. Het bestuur wil zoveel mogelijk jongeren de kans geven om samen maar in een rustige omgeving en met respect voor de social distancing te studeren. “’t Veld is een ideale plaats voor studenten”, weet burgemeester Joachim Coens. “Studenten die even een pauze willen nemen, kunnen even uitwaaien in de bijentuin, wat kunstjes doen op het skatepark of zelfs een loopje op de Finse piste.”

De cafetaria van ’t Veld heeft een capaciteit voor 13 studenten. Indien er meer interesse dan plaats is, kan er ook in Moerkerke een lokaal ter beschikking worden gesteld.