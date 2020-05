Damme laat alle inwoners opfleuren met gratis bloemen Mathias Mariën

18 mei 2020

22u18 0 Damme Stad Damme wil haar inwoners na de lange lockdown opfleuren. De corona-maatregelen versoepelen nu wel maar ze blijven toch doorwegen. Het normale is nog niet terug. “Vooral het gemis aan sociaal contact blijft doorwegen”, zegt burgemeester Joachim Coens.

“De stad bezorgt in de loop van deze week bloemetjes bij elk huisgezin. Dat doen we met een kaartje met bloemenzaadjes in verwerkt. Als het kaartje met een boodschap van hoop wordt geplant, schieten er straks veldbloemen uit.” De bloementjes zijn geschikt voor binnen, op een terras of voor buiten. Daarenboven zijn ze zeer bijenvriendelijk. “We zetten met de stad sterk in op geestelijke gezondheid”, beklemtoont schepen voor welzijn Eveline Van Quekelberghe. “Bloemen ondersteunen het moraal. Ze zien opgroeien, geeft perspectief naar een mooie toekomst.”

Het stadsbestuur blijft beschikbaar om haar inwoners op alle mogelijke manieren te helpen. Meer info staat op www.damme.be/corona. Vragen mogen ook naar preventie@damme.be of telefonisch bij het Sociaal Huis, 050 67 28 40.