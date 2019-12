Damme koopt eerste elektrische voertuig aan voor ongediertebestrijding Bart Huysentruyt

09 december 2019

18u29 2 Damme De stad Damme heeft haar eerste elektrische wagen in dienst genomen. Het voertuig zal ingezet worden voor ongedierte- en exotenbestrijding.

“Op termijn komen er nog meer elektrische voertuigen bij”, zegt schepen van Milieu Bart Desutter (CD&V). “We gaan onze voertuigen systematisch vervangen.” De Renault-bestelwagen, die besteld werd bij Autobedrijf Hans Teirlinck bvba in Sijsele, kostte ruim 31.000 euro. Zowel het Vlaams Energieagentschap als de provincie West-Vlaanderen kwamen tussen in de kostprijs. Het elektrische voertuig is meteen in de huisstijl ondergedompeld.