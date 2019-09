Damme is decor voor Duitse jeugdfilm Mathias Mariën

09 september 2019

12u15 2 Damme De stad Damme is tot dinsdag 10 september en en daarna op 11 en 12 oktober het decor voor filmopnames. In de pastorie van het neogotische complex in Vivenkapelle vinden opnames plaats voor een Duitse jeugdfilmreeks.

De opnames worden gemaakt door de Duitse filmproducent Blue Eyes in samenwerking met Karibufilm en de Belgische coproducent Potemkino. Damme is vereerd dat Vivenkapelle werd geselecteerd als locatie. De bioscoopfilm is in de eerste plaats bedoeld voor de Duitse en Zwitserse markt. Eerder verschenen in deze reeks al de films ‘Hilfe, Ich hab meine Eltern geschrumpft’ en 'Hilfe, Ich hab meine Lehrerin geschrumpft’.