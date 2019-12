Damme investeert komende zes jaar 41 miljoen euro: “Volledig gericht op toekomst als onthaaste stad” Mathias Mariën

17 december 2019

17u56 3 Damme De stad Damme gaat de komende zes jaar 41 miljoen euro investeren, het grootste bedrag ooit. Het stadsbestuur wil vooral blijven evolueren tot een moderne zorgzame onthaaste stad. “Bij de opmaak van het meerjarenplan hebben we de richting bepaald waarin we willen evolueren”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V), die zijn taak als informateur speciaal onderbrak om het plan toe te lichten.

De grootste investeringsbudgetten zijn weggelegd voor gebouwen en wegen. Het gaat om de uitbreiding van de zorgsite in Sijsele (2,6 miljoen euro), OC De Lieve (1,5 miljoen), OC Rostune (2 miljoen), de sportparken (8,8 miljoen), de erfgoedsite in Damme-centrum (5,5 miljoen), het onderhoud van weten, voetpaden, fietsinfrastructuur en riolering (10 miljoen). Schepen voor financiën Bart Desutter benadrukt dat de doelstelling in het plan kunnen bereikt worden zonder de algemene belasting te verhogen. Ook de tarieven van de retributies blijven gelijk. Wel start de stad vanaf april 2020 met een belasting van 2 euro per overnachting in een toeristisch logement.

Onthaaste stad

Damme wil in de nabije toekomst evolueren naar een onthaaste stad. Daarom hangen het stads- en OCMW-bestuur de acties in hun meerjarenplanning 2020-2025 vast aan de criteria van het internationale keurmerk Cittaslow. “Een Cittaslow is bovenal een gemeenschap van burgers die voor elkaar zorgen”, zegt burgemeester Coens. “Om de vitaliteit van de Damse gemeenschap te garanderen en de sociale cohesie te versterken, zullen we de komende jaren het zorgaanbod en de vrijwilligerswerking versterken en voorzien in kwalitatieve ontmoetingsplekken.” Zo wordt 320.000 euro geïnvesteerd in de kerk van Lapscheure, waar ontmoeting de belangrijkste bestemming wordt. De openbare gebouwen worden bovendien in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld van het gemeenschapsleven. Bedoeling is dat Damme het label - dat in Vlaanderen voorlopig alleen Maaseik heeft - in de loop van 2020 krijgt. De stad gaat de komende zes jaar ook sterk inzetten op gezond leven. “In ons streven naar onthaasting komen er preventieve- en voorlichtingscampagnes over psychische en mentale gezondheid”, zegt schepen Eveline Van Queckelberghe. “Roken en alcoholgebruik wordt ontraden en gezond eten gaan we echt aanmoedigen.”

Kampeerders

Damme wil bovenal een gastvrije stad zijn en zet extra in op jeugdlogies. Zo zullen op de kazernesite kampeerders welkom zijn. Daar staat uiteraard de realisatie van ‘de Wijk van de Toekomst’ op de planning. Nog nieuw: leegstaande gebouwen moeten sneller ingevuld raken door pop-up’s en innovatieve concepten. Verder zal de productie en consumptie van lokale en regionale producten gestimuleerd worden. “Een kernwaarde van Cittaslow”, klinkt het. Tot slot neemt Damme ook haar verantwoordelijkheid op inzake energie en milieu. “Een Cittaslow werkt actief aan het besparen van energie en stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen”, zegt burgemeester Coens. “Als stad zullen we het goede voorbeeld geven door ons eigen gebouwenpatrimonium energiezuiniger te maken. Ook ons stedelijk wagenpark wordt elektrisch.” Verder wordt de openbare verlichting in Damme volledig vervangen door led-verlichting en blijft de stad acties ondernemen om de biodiversiteit te bevorderen, in navolging van de bijentuin die werd gekozen tot mooiste bijvriendelijke tuin van Vlaanderen.