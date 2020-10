Damme investeert in gezondheid knotbomen Mathias Mariën

01 oktober 2020

10u16 0 Damme Wie in Damme knotbomen duurzaam snoeit en onderhoudt, kan voortaan aanspraak maken op een stedelijke toelage. De gemeenteraad keurde daartoe unaniem een subsidiereglement goed. De knotbomen zijn beeldbepalend voor het landschap en de stad wil dat zo houden.

“Knotbomen zijn beeldbepalend in het landelijke gebied van onze stad”, motiveert schepen voor milieu Bart Desutter. “Ze oefenen een grote aantrekkingskracht uit op zachte recreanten zoals fietsers en wandelaars. Meermaals zien we ze verschijnen op prachtige panoramafoto’s. De bomen zorgen ook voor de biodiversiteit en het bevorderen van het bijenbestand. We ijveren als stadsbestuur dan ook voor hun behoud.”

Heel wat knotbomen zijn in het beheer van openbare besturen zoals het stads-, provincie- of polderbestuur en de Vlaamse overheid. Maar een groot aantal bomen zit in particuliere handen. “We weten uit ervaring dat het goed onderhouden van deze bomen veel tijd en inspanning vergt”, zegt schepen voor groenbeleid Filip Babylon. “Daarom appreciëren we dit vele werk met een stimulerende subsidie.”

Wie knotbomen bezit in agrarisch, natuur- of parkgebied in Damme kan de toelage aanvragen. De subsidie voor het knotten bedraagt 15 euro per boom. Elke aanvrager kan maximum 450 euro per jaar ontvangen. Een aanvraag is mogelijk vanaf 10 bomen met minstens vijfjarige takken. De toelage wordt uitbetaald in chronologische orde van aanvraag en zolang er budget beschikbaar is. Voor 2020 is dat 7.500 euro.