Damme helemaal klaar voor straatmuziekfestival: dit staat er op het programma Mathias Mariën

02 juli 2019

13u51 0 Damme Damme laat zich op zaterdag 6 juli opnieuw onderdompelen in een sfeertje van muziek en gezelligheid. Het Straatmuziekfestival ontvangt dit jaar elf groepen. Headliners zijn Scotsch the band uit Nederland en Des Accord de Mât uit Zuid-Frankrijk. De organisatie zet daarnaast in op kinderactiviteiten. Het gratis festival vindt al voor de zevende keer plaats en kent een groeiend succes.

“Met het straatmuziekfestival zet Damme de zomer in”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “We mikken daarbij op families die, zoals het onze stad past, onthaast willen genieten van alles wat op hen afkomt. Want op ons festival is er altijd op en naast de podia verrassend veel te beleven.”

De reuze marionet van ‘Dans me’ mag het festival om 15 uur op gang trekken. Dat is een reus om aan deel te nemen. De kinderen zijn als eerste aan zet. De eerste muzikale klanken komen van Naft, een akoestische techno brassband. Chansonnière Sarah D’hondt sluit om 18 uur de vrij podiumstraat af maar keert later op de avond nog terug in de tuin. Intussen blaast Orkest Bazar op de Markt de avond op gang. Zij brengen korte muzikale circusacts. De Groovy Gents doen vanaf 19 uur met covers van de jaren ’50 tot ’90 de beentjes swingen. DJ Sahara volgt hen op. Tussendoor speelt de fanfare Moed en Volharding. In de tuin die als een kinderparadijs (inclusief met paardenmolen, kasteel en interactieve muziekinstallatie) wordt ingericht, brengen Des Accords de Mât vanaf 20 uur een show die hangt tussen hedendaags circus en traditionele volksmuziek. Vanaf 20.30 uur komt ook Scotch in actie. Deze Nederlandse band produceert energetische party folk met aanstekelijke melodieën. Afsluiten gebeurt dit jaar om middernacht met de delicate dansvoorstelling Gelem. Bezoekers kunnen tussendoor ook genieten van de aanwezige foodtrucks.

Het volledige programma en bijkomende info over de groepen staan op www.straatmuziekfestivaldamme.com