Damme Culinair krijgt met Da’Smakt waardig alternatief Mathias Mariën

23 september 2020

16u43 0 Damme Culinair genieten staat in het historisch centrum van Damme al decennialang centraal op de eerste zondag van oktober. Dit jaar zal dat niet anders zijn, maar de drukbezochte streekproductenmarkt Damme Culinair kan door COVID-19 niet doorgaan. In de plaats komt Da’Smakt, een drive-inconcept.

Onder de noemer Da’Smakt worden tijdens de hele maand oktober enkele restaurants in de kijker geplaatst. De 13 chefs gaan de hele maand nog actiever aan de slag met Damse producten. Ook de cafés waar de bieren van de vier Damse brouwerijen worden geschonken, krijgen extra aandacht van Visit Damme.

Drive-in

“Omdat niet iedereen mag verzamelen op onze traditioneel druk bijgewoonde streekproductenmarkt, organiseren we dit jaar de leukste, mooiste en lekkerste drive-in”, vult schepen voor Toerisme Rik Strubbe aan. “Zo betrekken we ook onze producenten. Maar we vergeten ook onze eigen producenten, die normaal elk jaar in grote getale van de partij zijn op Damme Culinair, niet” zegt Rik Strubbe. “Op zondag 4 oktober organiseren we dan wel geen streekproductenfestival, maar wel de leukste, mooiste en lekkerste drive-in”.

In de drive-in kunnen lekkerbekken tussen 9 en 12 uur een Da’Smakt ontbijt/brunchpakket of een Da’Smakt bierpakket afhalen. Deze pakketten bevatten enkel producten van Damse bodem. Bestellen kan tot en met 27 oktober 2020 via www.visitdamme.be/dasmakt of telefonisch via 050/28.86.10. Het ontbijt/brunchpakket voor twee personen kost 30 euro. Een pakket voor twee kinderen kost 17 euro. Een bierpakket kost 15 euro.

Meer informatie over Da’Smakt staat op www.visitdamme.be/dasmakt.