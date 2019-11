Brugse bloemenkunstenaar keert terug naar Damme voor derde editie bloemenkunst Mathias Mariën

21 november 2019

20u38 1 Damme Op zaterdag 21 december gaan de deuren van het historische Sint-Janshospitaal in Damme open voor een nieuwe tentoonstelling met bloemenkunst door Frederiek Van Pamel. Het is ondertussen het derde jaar op rij dat de de Brugse bloemenkunstenaar de Uilenspiegelstad inpalmt tijdens de kerstperiode.

“Vorig jaar bezochten ruim 5.000 mensen de tentoonstelling in het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De commentaren waren toen opnieuw heel lovend en de bezoekers waren verwonderd door de prachtige installaties”, zegt schepen voor toerisme Rik Strubbe. “Omwille van het succes van de twee eerdere edities organiseren we ook deze winter een nieuwe tentoonstelling met bloemenkunst. Voor deze derde editie palmt Frederiek Van Pamel het historische Sint-Janshospitaal in.”

Wintersfeer in Damme vindt doorlopend plaats van zaterdag 21 december tot donderdag 5 januari. De tentoonstelling is alle dagen geopend van 10.30 tot 18.00 u. Op Kerst- en Nieuwjaarsdag is de tentoonstelling ook geopend van 14.30 tot 18.00 u. Een bezoek aan de tentoonstelling kost 5 euro, in online voorverkoop 4 euro. Kinderen tot 12 jaar en inwoners van Damme betalen 2 euro.

Het centrum van Damme baadt ook opnieuw in het licht. De big five van Damme: het stadhuis, de Schellemolen, Huyse de Grote Sterre, het Sint-Janshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden ook dit jaar weer in het licht gezet.