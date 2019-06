Brugs parket opent onderzoek naar vondst verdachte vaten in midden van doodlopende straat, alles wijst in richting van drugsmilieu Mathias Mariën

19 juni 2019

16u32 0 Damme Het parket van Brugge is een onderzoek gestart naar de – mogelijke – vondst van twee grote vaten drugsafval of substantie om drugs mee te maken. Voorbijgangers troffen de vaten aan in het midden van een doodlopende straat in Moerkerke en verwittigden de hulpdiensten. De Schoeperstraat bleef urenlang afgesloten tot de Civiele Bescherming de vondst kwam ophalen voor verder onderzoek.

Voorbijgangers zagen de verdachte vaten omstreeks 10.30 uur staan in de kleine, doodlopende straat in het midden van de velden. Brandweer en politie kwamen ter plaatse om de zaak verder te onderzoeken. Ondertussen is duidelijk geworden dat de vondst wellicht drugsgerelateerd is. Bij het Brugs parket kunnen ze momenteel nog niet veel kwijt over de zaak. Ook zij hebben nog heel wat vragen. Er zijn dan ook nog geen arrestaties verricht.

Civiele Bescherming

De vaten werden aangetroffen op een doodlopend stuk van de Schoeperstraat tussen de graanvelden. Op dit moment worden alle opties opengehouden. Mogelijk gaat het om drugsafval die op de verlaten plaats werd gedumpt in het midden van de nacht. Al is het nog niet zeker welke substantie er juist in de vaten – met een totale inhoud van 2.000 liter – zit. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Om elk risico te vermijden kwam de Civiele Bescherming ter plaatse om de vaten te vervoeren. De politie van Damme/Knokke-Heist is ondertussen gestart met een buurtonderzoek in de hoop dat iemand iets verdacht heeft opgemerkt.