Brand in Ryckeveldebos: onder boom doet brandweer verrassende vondst Mathias Mariën

01 juni 2020

15u11 0 Damme Wandelaars in het Ryckeveldebos in Sijsele merkten maandagmorgen rond 9.30 uur een beginnende brandhaard op.

Ze verwittigden de brandweer, die het bos in trok en de kleine brand zonder veel moeite kon blussen. Onder een boom troffen ze bloemen, een kaars en resten van vermoedelijk geurstokjes aan. Wie of waarom iemand deze zaken in het bos achterliet, is niet meteen bekend.