Bibliotheek Damme start met afhaalservice Mathias Mariën

19 maart 2020

12u18 0 Damme De stedelijke openbare bibliotheek van Damme start met een afhaalservice voor boeken, tijdschriften en dvd’s in de hoofdbib in Sijsele. De service past binnen de coronamaatregelen van het stadsbestuur.

“We willen niet dat onze inwoners zich thuis zitten te vervelen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Nu mensen die niet ziek zijn eindelijk eens tijd vinden om andere dingen te doen, zou het jammer zijn dat hen de vlotste de toegang tot literatuur wordt ontnomen. Daarom heeft het personeel van de bib een afhaalservice uitgewerkt waarbij de social distance of verplichte minimum afstand tussen personen wordt gerespecteerd.”

Afhalen van boeken, tijdschriften en dvd’s kan enkel na reservatie en op afspraak. Meer info op www.damme.be/bib. Omwille van de crisissituatie wordt geen reservatiekost aangerekend.

Inleveren van boeken en andere werken in de bib kan in de inleverbus van de hoofdbib aan de Eikelberg 1 in Sijsele. Vanaf 13 maart wordt ook geen ‘te laat’-geld aangerekend.

De afhaalservice is tijdelijk zolang de nationale Corona-maatregelen van kracht zijn.