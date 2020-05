Bibliotheek Damme organiseert Digidokter op afstand Mathias Mariën

06 mei 2020

14u54 0 Damme Mocht er geen coronacrisis zijn, dan kwam de Digidokter op 9 mei fysiek naar de bibliotheek van Sijsele. De Damse stedelijke bibliotheek en Vormingsplus zochten naar een alternatief om alsnog de mensen met computer-, tablet- of smartphoneproblemen te kunnen helpen maar dan vanop afstand.

Bij ziektesymptomen van tablet, smartphone, laptop of computer kan het probleem digitaal aan de Digidokter gemeld worden. Dat kan tot 11 mei via een webformulier op de website damme.bibliotheek.be. Bellen kan naar 050 37 09 40. De Digidokter stelt dan van op afstand een diagnose en koppelt daar, in de mate van het mogelijke, meteen een remedie aan.