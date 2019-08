Betere Bierproevers brengen ambachtelijke bieren naar Sijsele tijdens ‘Bier van Olier’ Mathias Mariën

14 augustus 2019

15u41 4 Damme Op 17 augustus organiseren de ‘Betere Bierproevers’ een bierfestival waar nabijheid en authenticiteit centraal staan. Place to be is het Marollenplein in Sijsele. Aanwezigen kunnen proeven van een 40-tal biertjes.

De Betere Bierproevers zijn alles behalve voorstanders van etiketbieren en eenheidsworst’. “Toch vinden we op winkelrekken net die twee zaken terug. Jammer”, zegt voorzitter Patrick Herman. “Daarom moeten we maar het heft in eigen handen nemen om mensen te doen inzien dat het anders kan.” Zo ontstond vorig jaar het plan om een eigen bierfestival te starten met enkel maar bier van hier - lokale biertjes dus. De bierproevers wilden het verschil maken door enkel met ambachtelijke biertjes te werken. “Wat heb je aan een bierfestival waarbij alle bieren hetzelfde smaken? Bij ons is het anders”, klinkt de uitleg. Een naam vinden bleek niet moeilijk: al snel was ‘Bier van Olier’ geboren. Na een eerste succesvolle editie vorige zomer werd beslist om komend weekend een tweede editie te organiseren. Dat succes wordt ook gedeeld door de brouwers die deze editie gebruiken voor de voorstelling van hun nieuwe creaties. Alles samen zullen er zaterdag 14 brouwers aanwezig zijn met tal van lekkere, lokale biertjes. Op het festival zullen ook verschillende foodtrucks staan om de honger te stillen. Ook voor de kinderen is animatie voorzien.

Wie zelf Bier van Olier wilt komen proeven, is welkom op het Marollenplein tussen 13 en 21 uur. De toegang is volledig gratis. Meer info is terug te vinden op www.biervanolier.be/ of op de Facebookpagina www.facebook.com/BiervanOlier. Aansluitend is er nog Marollenrock.