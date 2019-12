Bestuurder van BMW komt met schrik vrij na zware crash tegen boom en paal door glad wegdek Mathias Mariën

02 december 2019

06u56 0 Damme Langs de Damse Vaart-Zuid gebeurde maandagochtend een zwaar verkeersongeval door een glad wegdek.

De bestuurder van een BMW verloor omstreeks 5.30 uur de controle over het stuur toen hij richting Hoeke, deelgemeente van Damme, reed. De man liet zich verrassen door het gladde wegdek en ging bij het remmen rechtdoor. De BMW ramde vervolgens een boom en een betonnen paaltje, waarna de wagen uiteindelijk tot stilstand kwam. De ravage was groot. Als bij wonder raakte de bestuurder niet gewond. Of het ongeval met zekerheid enkel te maken heeft met de vriestemperaturen, is ondanks de glijpartij niet zeker. Het was langs de Damse Vaart Zuid slechts op bepaalde plaatsen gevaarlijk glad. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van het wrak en de rijbaan op te kuisen.