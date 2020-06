Bestuurder raakt zwaargewond bij klap tegen boom Siebe De Voogt

28 juni 2020

09u46 0 Damme Op de N49 is zaterdagavond op de grens van Damme en Maldegem een zwaar ongeval gebeurd. Een bestuurder knalde er met zijn wagen tegen een boom. Hij verkeerde niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond 21 uur in de richting van Maldegem. Een bestuurder verloor de controle over zijn stuur en raakte van de weg af. Hij knalde frontaal op een boom in de graskant. De brandweer moest de man uit zijn wrak bevrijden. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde volgens de politie niet in levensgevaar. Door het ongeval was één rijstrook richting Maldegem afgesloten voor het verkeer. Veel hinder leverde dat niet op.