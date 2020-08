Bestuurder knalt tegen elektriciteitspaal, paal knakt af en laat fietser ten val komen Siebe De Voogt

15 augustus 2020

12u48 2 Damme Langs de Vivensteenweg in Vivenkapelle, bij Damme, vond vrijdagnacht een spectaculair ongeval plaats. Een bestuurder reed met z’n wagen tegen een elektriciteitspaal, die afknakte en op de rijbaan belandde. Een aankomende fietser kon het gevaarte niet meer ontwijken en kwam ten val.

Het bizarre incident vond even voor 3.30 uur plaats. Een bestuurder verloor de controle over z'n stuur en raakte van de weg af. Hij knalde op een elektriciteitspaal en twee bomen om uiteindelijk op z'n dak tot stilstand te komen. De klap moet enorm geweest zijn, want de paal knakte af en belandde op de rijbaan. Een fietser die kort nadien voorbijreed, merkte het gevaarte te laat op en kwam ten val. Volgens de lokale politie Damme/Knokke-Heist werden zowel de fietser als de bestuurder gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hun verwondingen vielen volgens de eerste berichten mee. De Vivensteenweg was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen en de afgeknakte elektriciteitspaal te verwijderen.