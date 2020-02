Bestelwagen belandt in gracht tijdens fikse hagelbui Mathias Mariën

26 februari 2020

17u30 0 Damme Langs de Natiënlaan in Damme gebeurde dinsdagnacht even voor 3 uur een spectaculair ongeval met een bestelwagen.

De chauffeur verloor tijdens een fikse hagelbui plots de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig in de gracht. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar uiteindelijk kwam de chauffeur met de schrik vrij. De zwaar gehavende bestelwagen diende wel getakeld te worden. Door het nachtelijke uur was er van verkeershinder geen sprake.