Asielzoekers mogen noodopvangcentrum verlaten om inkopen te doen en wandeling te maken: “Maar ook voor hen gelden de maatregelen in winkels en op straat” Mathias Mariën

15 mei 2020

07u28 76 Damme De bewoners van het noodopvangcentrum in Sijsele mogen sinds deze week tussen 14 en 20 uur het centrum verlaten. Zo mogen de intussen meer dan 200 asielzoekers inkopen doen en een wandeling maken. Een bewakingsagent ondersteunt het Rode Kruis aan de poort om erop toe te zien dat alles vlot verloopt.

Nu de coronamaatregelen versoepelen, worden ook de maatregelen afgezwakt die sinds de opstart in het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele van kracht zijn. De stad, de politie en de centrumdirectie volgen de situatie op. Het centrum verlaten kan enkel tussen 14 en 20 uur.

“Net als iedereen mogen de asielzoekers inkopen doen. De voorbije weken waren ze aangewezen op een winkeltje met een beperkt aanbod ingericht in het centrum zelf. De toegangsvoorwaarden voor de winkels, gelden onverminderd voor asielzoekers. Ook zij mogen maar met één persoon tegelijk de winkel binnen en moeten daarbij de social distancing-regels volgen”, zegt het Dams stadsbestuur.

Mondmasker

Die regels zijn gekend want ze gelden ook binnen het centrum. Elke bewoner mag een winkel maar één keer per dag bezoeken. Het dragen van een mondmasker wordt daarbij aangeraden. Een aantal asielzoekers beschikken over een bankkaart en kunnen daarmee betalen. Ook wandelen en het gebruik van het openbaar vervoer worden toegelaten. Wandelen mag met maximum 3 personen. Ook hier gelden dezelfde regels als voor niet-bewoners. Busverplaatsingen kunnen met het hele gezin. Het stadsbestuur zal samen met de lokale politie en het Rode Kruis na twee weken de nieuwe regels evalueren. Een bijkomende versoepeling zal afhangen van de mate waarin de regels worden nageleefd.