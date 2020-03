Asielcentrum in Sijsele opent ten vroegste 6 april de deuren door coronacrisis Mathias Mariën

18 maart 2020

20u33 0 Damme Het tijdelijk opvangcentrum in Sijsele zal niet vroeger dan 6 april de deuren openen. Dat heeft het provinciaal crisiscentrum bevestigd aan het stadsbestuur van Damme.

Het stadsbestuur had bij de hogere overheden en het Rode Kruis gevraagd welke maatregelen er zouden genomen worden in de oude kazerne. Eind maart werden daar namelijk tot 300 asielzoekers verwacht voor een periode van maximum twee jaar. Na het uitbreken van de coronacrisis werden meteen vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid om net met de huidige maatregelen in het achterhoofd de asielzoekers op te vangen. Nu is daar dus duidelijkheid over gekomen. Ten vroegste 6 april zullen de asielzoekers in Sijsele neerstrijken, al kan dat nog verlaat worden als de huidige strenge maatregelen in ons land verlengd worden.