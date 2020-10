Afvalintercommunale en Damme starten test: betaling per opgehaald gewicht Mathias Mariën

02 oktober 2020

14u40 0 Damme Afvalintercommunale IVBO en stad Damme starten een proefproject met gft-ophaling en een betaling per opgehaald gewicht. Door het proefproject wordt het huisvuil in Damme voortaan opgehaald in containers. De ervaring zal in een latere fase worden gebruikt in de andere gemeenten waar IVBO actief is.

In Damme werd in 2018 per inwoner 184 kilogram restafval geproduceerd. Om de doelstellingen van OVAM te halen, moet dit naar 152 kilogram per inwoner tegen 2022. Daarom besloot het stadsbestuur samen met IVBO om de afvalophaling te vernieuwen. Voortaan haalt IVBO de ene week groente-, fruit- en tuinafval (gft) en de andere week restafval op. De inwoners moeten daarvoor containers gebruiken. Ze betalen hoofdzakelijk per gewicht. “Hiermee ligt de klemtoon nog meer op het principe van de vervuiler betaalt”, zegt schepen voor Milieu Bart Desutter. “Wie goed sorteert en composteert, zal het minst betalen.”

De voorbije weken kregen alle Damse huishoudens een grijze container. De groene gft-container is niet verplicht. Wie zelf composteert, heeft die niet nodig. Er zijn verscheidene formaten mogelijk.

Vanaf 6 oktober

De eerste ophaling met containers zal plaatsvinden op dinsdag 6 oktober. Het gaat om gft-afval dat na het ophalen door IVBO zal worden afgevoerd naar een vergistingsinstallatie. De Dammenaars die hun gft aanbieden, zullen hiervoor 10 cent per kilogram betalen. De totale ophalings- en verwerkingskost bedraagt 27 cent. De weging gebeurt met een chip die in elke container werd geplaatst. De Dammenaars zullen online of via een gratis telefoonnummer hun persoonlijke situatie kunnen opvolgen.

Naar andere gemeenten

Het restafval in grijze containers zal een week later worden opgehaald. De Dammenaar zal jaarlijks zijn eerste 50 kilogram aan 15 cent kunnen aanbieden. Wie meer restafval produceert, zal daarvoor 25 cent per kilogram betalen. Ook hier bedraagt de totale ophalings- en verwerkingskost 27 cent per kilogram. De stad blijft dus een groot deel van de kosten op zich nemen.

De opstart van het vernieuwde Damse afvalbeleid kwam in nauw overleg met IVBO tot stand. IVBO zal de ervaring binnen het proefproject aanwenden in het afvalbeleid van de andere gemeenten in haar werkgebied. Dat zijn naast Damme ook Beernem, Blankenberge, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke.

“We trekken de volgende weken naar alle gemeenten om hen kennis te laten maken met de afzonderlijke ophaling van groente-, fruit- en tuinafval”, zegt voorzitter Minou Esquenet van IVBO. “We weten dat dit een belangrijk element is bij het verminderen van het restafval.”