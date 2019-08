96 bolides aan start van Damme GT Classics Mathias Mariën

24 augustus 2019

08u31 0 Damme Damme staat dit weekend volledig in het teken van de zevende editie van Damme GT Classics. 96 bolides nemen er de start voor een tocht langs verschillende plaatsen in West-Vlaanderen.

Dat het succes van de rally groot is, bewijst het aantal inschrijvingen. Normaal is er plaats voor 75 deelnemers, maar door de grote aanvraag werd dat uitgebreid naar 96. Vooral de wagens uit de periode 1950 - 1980 zijn er te bewonderen. Op zaterdag staat een tocht van 180 kilometer op het programma door West-Vlaanderen. Zondag wordt zo'n 100 kilometer afgewerkt. Traditioneel wordt het weekend afgesloten met een receptie in het stadhuis van Damme