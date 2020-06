600 euro boete voor 79-jarige man die ‘verboden’ dier niet wil doden Alexander Haezebrouck

15 juni 2020

19u33 0 Damme Een 79-jarige man uit Damme is veroordeeld tot een boete van 600 euro, waarvan 300 euro effectief, voor het achterhouden van een muntjak. Dat is een klein hert dat in Europa niet mag gehouden worden, omdat het gevaarlijk is voor de biodiversiteit. De man moest het dier doden, maar deed alsof het ontsnapt was.

Het was het Agentschap Natuur en Bos dat had ontdekt dat de 79-jarige man uit Damme een muntjak hield. Zo’n klein hert met opvallende slagtandjes komt oorspronkelijk uit China.

De muntjak werd in ons land voor het eerst gesignaleerd in 2010, maar staat sinds 2016 op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve, uitheemse soorten. Het is dan ook verboden muntjakken te importeren, houden of kweken. De diersoort vormt vooral een bedreiging voor boshyacinten, sleutelbloemen en andere plantensoorten. Mochten muntjakken echt voet aan de grond krijgen, zouden ze alle plantenkoppen opeten waardoor je een leeg bos met enkel kruinen en geen struiklaag zou krijgen. Dat zou betekenen dat ook vogels en vlinders er wegblijven.

Daarom moest de Dammenaar het dier doden. Dat kon hij niet over zijn hart krijgen en zei dan maar dat het was ontsnapt. De muntjak werd later gesignaleerd in Zeebrugge. De man is nu veroordeeld tot een boete van 600 euro waarvan 300 euro effectief.