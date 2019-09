16de editie Damme Culinair verwelkomt meer dan 40 standhouders Mathias Mariën

24 september 2019

13u54 0 Damme Op zondag 6 oktober vindt van 10 tot 18 uur in het centrum van Damme de zestiende editie van het streekproductenfestival ‘Damme Culinair’ plaats. Tijdens dit festival kunnen de bezoekers genieten van een unieke sfeer en proeven van verschillende streekproducten. De toegang is gratis.

“Doorheen de jaren is het festival uitgegroeid tot een van onze drukst bezochte evenementen. Het is de bedoeling dat we de bezoekers laten proeven van alles wat onze streek te bieden heeft", zegt schepen voor toerisme Rik Strubbe. “Om het de bezoekers nog gemakkelijker te maken, voorzien we dit jaar twee shuttlebussen die alle Damse kernen, maar ook Male, Assebroek en Sint-Kruis bedienen. Alle ingrediënten zijn dus voor handen om culinair te genieten.” De bezoekers kunnen zich verwachten aan meer dan 40 standhouders. Damme Culinair vindt plaats op het marktplein, in de tuin van Huyse de Grote Sterre, in de Jacob van Maerlantstraat en in de hallen van het Stadhuis. Burgemeester Joachim Coens (CD&V) is trots op de nieuwe editie. “Dit festival past perfect bij Damme. We willen aandacht schenken aan onze lokale handelaars en producten.” Voor de kinderen is er de hele dag door animatie voorzien.

Programma

10.30 – 12.30 u muziek gebracht door Little Dixie

11.00 u officiële opening van Damme Culinair door het college van burgemeester en schepenen van Stad Damme in aanwezigheid van de edele Confrerie van de Gastronomie

11.30 – 13.30 u muziek gebracht door Meermens

11.30 – 14.30 u 100% West-Vlaams streekproductenpicknick

14.30 – 17.30 u muziek gebracht door de Alfredo’s