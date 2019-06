11 ooievaarsjongen geringd in Damme-centrum Mathias Mariën

07 juni 2019

14u32 0 Damme Vrijdagochtend werden in het centrum van Damme de ooievaarsjongen - die inmiddels een drietal weken oud zijn - door de mensen van Natuurpunt geringd.

Dat gebeurde met een hoogtewerker die een sponsor ter beschikking stelde. In Damme centrum zitten op vier locaties ooievaarskoppels met jongen. Eerst werden de kuikens in de stadsboomgaard geringd, daarna op het voormalige rusthuis in de Kerkstraat en op Huyse de Grote Sterre (Toerisme Damme) en tot slot in het natuurreservaat. Normaal worden de kuikens op het nest geringd maar aan Huyse de Grote Sterre werden de kleintjes even naar beneden gehaald om de leerlingen van de lokale lagere school een educatief inzicht te geven van hoe het ringen nu precies in zijn werk gaat. In Damme centrum werden dit jaar 11 ooievaarsjongen van een ring voorzien.