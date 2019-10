“Mama niet lief, mama beentje pijn”: rechter geeft moeder 30 maanden cel voor mishandeling 3-jarig dochtertje Siebe De Voogt

14 oktober 2019

11u46 0 Damme Een 33-jarige vrouw uit Damme heeft een effectieve celstraf van 30 maanden gekregen voor kindermishandeling. Haar toenmalige man bracht hun 3-jarig dochtertje vorig jaar binnen in het ziekenhuis met een dijbeenbreuk. Volgens de ouders was de fractuur het gevolg van een ongeluk, maar die piste volgde de rechter maandagmorgen niet. Enkele opvallende uitspraken van het meisje waren daar onder meer de oorzaak van.

“Mama niet lief, mama beentje pijn.” De uitspraken van een bijna 3-jarig meisje uit Damme overtuigden de rechtbank maandagmorgen mede van de schuld van haar moeder. De vrouw bleef tot vorige maand beweren dat haar dochtertje vorig jaar zélf met haar beentje tussen de spijlen van haar bedje raakte en zo haar dijbeen brak. Dat verhaal deed de rechter echter af als onzin. “Het kind was niet groot genoeg om voldoende kracht te ontwikkelen en zichzelf een dijbeenbreuk te bezorgen”, klonk het. “Bovendien verkeerde de beklaagde in de mogelijkheid om haar kind te verwonden.”

Complexe breuk

Het slachtoffer werd op 11 januari vorig jaar binnengebracht door haar vader op de spoedafdeling van het AZ Sint-Lucas in Assebroek. In haar dijbeen stelden de dokters een complexe breuk vast. Uiteindelijk zou het meisje tot 26 februari op de dienst Orthopedie moeten verblijven. Het verplegend personeel kreeg argwaan, toen het slachtoffer zelf haar moeder leek aan te wijzen als schuldige. Uiteindelijk werd het Brugse parket op 30 januari ingelicht. Vader L.V. (30) en zijn voormalige partner S.V. (33) – het koppel is intussen gescheiden - moesten zich vorige maand voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden.

Het koppel stond bij de politie al bekend voor drugsfeiten en intrafamiliaal geweld. “Dit is een bijzonder delicate, maar ernstige zaak”, stelde de procureur. “Het meisje moet zeer veel pijn gehad hebben. Het verplegend personeel stelde een weinig affectieve relatie vast tussen het kind en haar moeder. Volgens de spoedarts, pediater en gerechtsdeskundige was de fractuur niet compatibel met een val. De oorzaak moet gezocht worden bij een abnormale kracht, toegebracht door een derde.”

Geen ongeval

De ouders bleven tot op de zitting beweren dat het om een ongeval ging. De vader hing 3 jaar cel boven het hoofd, maar werd vrijgesproken. Op basis van de verklaringen in het dossier oordeelde de rechter dat hij de avond van de feiten niet de gelegenheid had om z’n dochtertje te verwonden. S.V. had dat volgens de rechtbank wél. Ze kreeg een effectieve celstraf van 30 maanden. “De avond van de feiten was de beklaagde bijzonder agressief. Toen haar man hun dochter naar spoed wilde brengen, gooide ze een Xbox uit het raam in zijn richting. Dat komt niet overeen met het gedrag van een bezorgde moeder. Ook bij de politie had ze die avond plotse gewelduitbarstingen. De beklaagde toonde manifest gebrek aan respect voor de maatschappelijke normen en een schokkend gebrek aan besef van de kwetsbaarheid van kleine kinderen.”

Zowel het 3-jarig slachtoffertje als haar zusje werden na de feiten geplaatst in een instelling. Het meisje zou geen blijvende gevolgen hebben overgehouden aan de feiten. De rechter kende haar maandagmorgen een voorlopige schadevergoeding van 1 euro toe.