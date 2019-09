“Mama niet lief, mama beentje pijn”: ouderpaar staat terecht voor mishandeling van 3-jarig dochtertje Siebe De Voogt

09 september 2019

13u42 0 Damme Een voormalig ouderpaar uit Damme hangt in de Brugse rechtbank celstraffen van 3 en 4 jaar boven het hoofd voor kindermishandeling. De vader bracht zijn 3-jarig dochtertje vorig jaar naar het ziekenhuis met een dijbeenbreuk. Volgens de man was de fractuur het gevolg van een ongeluk. Pas na enkele uitspraken van het meisje kreeg het verplegend personeel argwaan.

“Mama niet lief, mama beentje pijn.” De uitspraken van een bijna 3-jarig meisje uit Damme deden het verplegend personeel van het AZ Sint-Lucas in Brugge op 11 januari vorig jaar de wenkbrauwen fronsen. Het kind was een dag eerder op de spoedafdeling binnengebracht door haar vader L.V. (30). De dokters stelden in haar dijbeen een complexe breuk vast. Uiteindelijk zou het meisje tot 26 februari op de dienst Orthopedie moeten verblijven.

Deskundige

Na de vreemde uitspraken van het slachtoffer werd het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte gebracht door het ziekenhuis. Pas op 30 januari werd het Brugse parket ingelicht. “Ons inziens rijkelijk laat”, stelde procureur Fien Maddens maandagmorgen in de rechtszaal. Vader L.V. (30) en zijn voormalige partner S.V. (33) moesten er zich voor kindermishandeling verantwoorden. Het koppel stond bij de politie al gekend voor drugsfeiten en intrafamiliaal geweld. “Dit is een bijzonder delicate, maar ernstige zaak. Het meisje moet zeer veel pijn gehad hebben. Het verplegend personeel stelde een weinig affectieve relatie vast tussen het kind en haar moeder. Volgens de spoedarts, pediater en gerechtsdeskundige was de fractuur niet compatibel met een val. De oorzaak moet gezocht worden bij een abnormale kracht, toegebracht door een derde.” Het openbaar ministerie vorderde voor de moeder 4 jaar cel. De vader hangt 3 jaar boven het hoofd.

Ongeluk

Beide ouders werden na de feiten twee maal gearresteerd en verhoord door de onderzoeksrechter. Ze wisten naar eigen zeggen niet wat er gebeurd was en werden telkens opnieuw vrijgelaten. “De relatie is intussen verbroken, maar toch blijven beiden bij hun verklaring dat dit een ongeluk was", pleitte de advocate van de vader. “Het meisje was op een bepaald moment abnormaal luid aan het krijsen. Mijn cliënt is gaan kijken en zag dat haar beentje in een rare houding lag. Hij is meteen naar het ziekenhuis gereden. Volgens mijn cliënt moet zijn dochtertje met haar been tussen de spijlen van haar bedje beland zijn. Haar moeder had de gewoonte om haar als straf in het bedje te zetten. Ze kende de plaats dus goed en moet wellicht geprobeerd hebben om te ontsnappen. De deskundige zegt dat dat verhaal hoogst onwaarschijnlijk is, maar zegt niet dat het onmogelijk is. Wij vragen de vrijspraak.”

De moeder ging de avond van de feiten nog voor haar vriend even poolshoogte nemen bij haar dochter. Ook zij hield maandagmorgen voet bij stuk. “Ik moet hier niet beschuldigd worden. Dit was een ongeval. Ik was al maanden aan het roepen om hulp, omdat mijn dochter gedragsproblemen had. De thuisbegeleiding was al opgestart. Met die breuk heb ik echter niets te maken.” Zowel het 3-jarig slachtoffertje als haar zusje werden na de feiten geplaatst in een instelling. De advocaat van het meisje vraagt voorlopig 1 euro schadevergoeding en de aanstelling van een deskundige om haar precieze schade te begroten. “Ze heeft vijf weken moeten revalideren en heeft nog steeds last", zegt hij. “Het is afwachten of ze blijvende gevolgen zal overhouden aan de feiten.” Uitspraak op 14 oktober.