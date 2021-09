Dader van spraakmakende moord op homoseksuele David (42) weggelopen uit instelling in Wingene

Wingene/BeverenEén van de drie minderjarigen die in maart werden opgepakt nadat ze in een park in Beveren de 42-jarige David Polfliet uit Sint-Niklaas in de val lokten en vermoordden, is spoorloos. Hij liep weg uit de instelling in Wingene waar hij door de jeugdrechter was geplaatst.