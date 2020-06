Daar zijn ook de zomerterrassen weer: “Hier hebben we lang naar uitgekeken” Kristof Pieters

13 juni 2020

17u40 9 Waasland De horeca mocht afgelopen maandag al de deuren heropenen maar vandaag was de eerste vrije dag dat mensen opnieuw een terrasje konden gaan doen. En dan ook nog eens onder een stralend zonnetje. We gingen eens langs bij enkele bekende zomerterrassen in de regio.

Het zomerterras De Zevenster in Sint-Gillis-Waas opende dit weekend voor het eerst de deuren. Luc Tack en Ingrid De Cauwer verwelkomen opnieuw dagjestoeristen in de boomgaard van hun fruitbedrijf. “En de eerste dag zit het hier al meteen mooi vol”, reageert het koppel tevreden. “We hebben wel wat aanpassingen gedaan aan ons terras. De grote luifel is verdwenen zodat we onze tafels en stoelen wat ruimer kunnen schikken. We hebben ook een heuse lavabo geïnstalleerd aan de ingang en dat wordt wel gesmaakt door de bezoekers. Men kan dus vanaf nu zelfs de handen wassen in onze boomgaard.” Door een knieblessure van Ingrid vlak voor de opening is de kaart van de keuken wel wat beperkter dan vorig jaar. “Maar de operatie stel ik wel uit tot na de zomer. Van dit mooi weer moeten we profiteren.”

Voor Rudy en Sonja Cortebeeck uit Stekene was het zaterdagmiddag het allereerste terrasje van het jaar. “En hier hebben we erg lang naar uitgekeken”, lacht het koppel. “De cafés zijn wel al sinds maandag open maar in de week moeten we werken. Vandaag is het natuurlijk ideaal weer voor een terrasje.” Met een icetea en een koffie maakt het echtpaar een voorzichtige start. “Maar we zitten echt wel op ons gemak in de buitenlucht. De tafeltjes staan ver uit elkaar en alles is hier perfect coronaproof dus de volgende bestelling zal zeker een cavaatje zijn”, lacht het paar.

In Beveren zat ook het terras van Hotel Van der Valk zaterdagmiddag al aardig vol. Op het grasplein voor het hotel werd intussen de Thirsty Toucan Zomerbar opgesteld. “De opening hiervan is pas volgend weekend”, vertellen zaakvoerders Tim Van der Valk en Pauline Peeters. “We wilden ook niet te snel van stapel lopen door zowel onze twee terrassen als de zomerbar gelijktijdig te openen. Het restaurant Nest had al een eigen terras maar we hebben nu ook een terras geopend van OZZO Sushi & Oriental. De zomerbar heeft natuurlijk de grootste capaciteit. We verwachten er veel van in een zomer zonder evenemeenten. Er is eveneens aan de kinderen gedacht. Er staan speeltuigen maar er komen ook nog aaibare alpaca’s te staan.”

In Tielrode is het terras van ’t Veer opnieuw geopend. Gelegen aan het Durmeveer en verschillende fietsknooppunten wordt dit terras druk bezocht door fietsers. Joseph Sobhy nam de zaak vlak voor de start van de coronacrisis open. Hij was welgeteld één dag open toen hij al opnieuw moest sluiten. “Tijdens de lockdown hebben we het terras nog wat uitgebreid zodat we buiten nu meer dan honderd plaatsen hebben”, zegt uitbater Joseph Sobhy. “En rust hebben we nu wel genoeg gehad. Ik open mijn terras alle dagen deze zomer!”