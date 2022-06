Daar is de zomer, daar zijn de zomerbars: op deze 96 hippe plekken kom je al helemaal in vakantiestemming met een frisse cocktail of heerlijke tapa’s

hulshout Phaedra (22) vervaar­digt juwelen met haar eigen schilder­kunst: “Ik verwerk de kleurrijk­ste stukjes uit mijn schilderij­en in mijn juwelen”

De Hulshoutse Phaedra Van den Wyngaert (22) speelt sinds een jaar al haar creativiteit uit in haar juwelenwebshop Petit Atelier. Niet enkel maakt ze al haar juwelen met de hand, maar ze heeft ook een recent gelanceerde collectie die details uit eigen geschilderde werken bevat. Dat resulteert in erg kleurrijke oorbellen en kettingen. “Het stukje schilderij dat ik selecteer voor mijn juwelen is in principe altijd het meest kleurrijke.”

3 juni