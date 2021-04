Daar is de lente, daar is de... euhm... sneeuw!

houthulst Merkem is deze zomer dorp in de kijker: “We zeggen het met bloemen”

16:17 Merkem is door de Landelijke Gilde uitgekozen om het ‘dorp in de kijker’ te zijn deze zomer. Het is nog even wachten op die warme zomerdagen, maar de initiatiefnemers lichten nu al het programma toe. Merkemse gezinnen houden binnenkort beter hun brievenbus in de gaten.