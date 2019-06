CWGC heeft nieuwe Area Director, verantwoordelijk voor begraafplaatsen in deel van Europa Christophe Maertens

24 juni 2019

13u10 6 De Commonwealth War Graves Commission (CWGC) heeft met Geert Bekaert uit Beselare een nieuwe Area Director, die de leiding heeft over het onderhoud en de conservatie van al haar oorlogsbegraafplaatsen en -monumenten in het gebied ‘West-Europa Centraal’. “Ik ben van oordeel dat vele CWGC-begraafplaatsen en -monumenten het landschap en de identiteit van de Westhoek sterk mee bepalen.”

“Geert Bekaert neemt als Area Director het beheer in handen van alle begraafplaatsen en monumenten van de Commonwealth van beide wereldoorlogen, en dit voor het gebied ‘West-Europa Centraal’, dat de landen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Estland, Letland en Litouwen omvat”, zegt woordvoerder Louise Dujardin. “Geert Bekaert neemt zijn functie op in de Elverdingestraat 82 in Ieper. Chris Farrell telt 40 jaar dienst bij de CWGC, en wordt aangesteld als zijn Deputy Director.”

Na zijn hogere bouwkundige studies, werkte Geert Bekaert vijftien jaar in technische jobs. Na het behalen van een Postgraduaat in de Bedrijfskunde, en daaropvolgend een MBA aan de KU Leuven en Vlerick Business School, was hij 20 jaar op directieniveau actief bij een productie- en toeleveringsbedrijf voor de bouwsector. In die periode was hij verantwoordelijk voor nieuwbouwprojecten en milieuzaken, leidde hij diverse afdelingen en trad hij op als manager van diverse nieuwe business units, dit zowel in België als in het buitenland. Bekaert is afkomstig van Beselare en woont er nog steeds. De man heeft een uitgesproken interesse voor geschiedenis, architectuur en kunst. “Het is een voorrecht om deel uit te maken van een team dat het ultieme offer van de gesneuvelde soldaten met grote toewijding herdenkt en eert.” zegt Bekaert.

Geert Bekaert is van oordeel dat de vele CWGC-begraafplaatsen en -monumenten het landschap en de identiteit van de Westhoek sterk mede bepalen. Hij engageert zich om de Commonwealth War Graves Commission verder te profileren als één van de belangrijkste partners in het herdenkingsgebeuren, en dit in nauwe samenwerking met de regionale en nationale stakeholders.