CultuurWinkel niet langer actief onder de vlag van het Davidsfonds: “Geen lidkaart meer, voordeelpas dit weekend te koop en een drankkaart er bovenop”

SINT-ELOOIS-WINKELHet Davidsfonds heeft in Sint-Eloois-Winkel niet langer een plaatselijke afdeling. De maar liefst twintig bestuursleden varen een onafhankelijke koers. “Voortaan gaan we door het leven als CultuurWinkel: een vzw met een knipoog naar onze gemeente maar tegelijk ook met een verwijzing naar ons rijke aanbod”, zegt voorzitter Stefanie Temperman. Van een historische stap gesproken.

Om de nieuwe aanpak in de verf te zetten, trakteert de CultuurWinkel dit weekend tijdens de kermis naar aanleiding van de start van het nieuwe seizoen. “Wie voor of uiterlijk tijdens het kermisweekend zaterdag en zondag een CultuurWinkel-pas koopt, krijgt er een drankkaart van 10 euro om te gebruiken tijdens onze activiteiten bovenop”, vertelt de voorzitter. “Cultuur beleven, is nooit zo goedkoop geweest, en dat in tijden van crisis.”

Het Davidsfonds had vele tientallen jaren een plaatselijke afdeling in Sint-Eloois-Winkel. “Ons opzet blijft identiek: cultuur naar de mensen brengen, zij het in een ietwat andere formule”, aldus Stefanie. “Voortaan zijn alle cultuurliefhebbers bij ons welkom, zonder lidkaart. En om onze activiteiten nog toegankelijker te maken, introduceren we een voordeelpas.”

De toch wel opmerkelijke beslissing kwam er niet zomaar. “Al enkele jaren worstelen we met het gegeven dat mensen voor minstens 40 euro aan boeken moesten kopen om lid te worden van het Davidsfonds”, vertelt Stefanie Temperman. “Uit een bevraging bleek dat het merendeel van onze leden vooral aansloten bij het Davidsfonds om tegen verminderde prijs te kunnen genieten van de activiteiten die wij hier organiseerden. De aankoop van boeken namen de mensen er dan maar bij. Het zette ons aan het denken. Waarom zouden we als vereniging niet gewoon hetzelfde blijven doen als al die jaren eerder, maar dan zonder een ‘lidmaatschap-met-boeken’?”

Lid worden van het Davidsfonds kan voortaan alleen online nationaal. Het sleutelen aan de lidmaatschapsformule speelde ook mee om als CultuurWinkel een doorstart te kennen. “Als lokaal bestuur gingen we vroeger zelf langs bij de mensen om hun lidmaatschap te verlengen en ging dat nu niet meer kunnen”, zegt de voorzitter. “Dat strookt niet met onze lokale visie om dicht bij de mensen te staan. Het sterkte ons in de overtuiging om een nieuwe weg in te slaan, zonder te raken aan datgene waarvoor men ons lokaal kent. We blijven dus culturele activiteiten organiseren, zoals we dat in de voorbije tientallen jaren hebben gedaan.”

Nog een andere nieuwigheid: de CultuurWinkel is toegankelijk voor alle cultuurliefhebbers, dus ook voor wie niet in Sint-Eloois-Winkel woont. Ook de lidkaarten zijn afgeschaft. “Maar tegelijkertijd bieden we voor jaarlijks 20 euro de gloednieuwe CultuurWinkel-pas aan”, aldus Stefanie. “Spotgoedkoop, want voor die prijs geniet iedereen die ingeschreven is op één adres een leuke korting van vier euro per ticket op al onze activiteiten. Een gezin van vijf dat één activiteit bijwoont, wint dus meteen al de kostprijs van de pas terug. Bovendien krijgen houders van een CultuurWinkel-pas ook voorrang om met korting tickets te reserveren voor onze activiteiten en genieten ze exclusief toegang tot onze gekende Bistro-avond.”

Het jaarprogramma staat vast. “We starten op vrijdag 30 september met ‘Mens durf te leven’, een sterk staaltje veelbelovend muziektheater”, zegt de voorzitter. “Op vrijdag 21 oktober is er dan een avond met eigen mensen. Onder de noemer ‘Kapelse Koppen’ komen acht gasten die een link hebben met onze gemeente in een unieke formule vertellen over hun passie. Drie jaar geleden organiseerden we een eerste keer een dergelijke avond en dat leverde verrassende verhalen op. Later volgen onder meer nog een onderhoudende avond met de fietsende wereldreiziger Wouter Deboot, een door corona meermaals uitgesteld concert van The Radar Station, theater op niveau door Het Eenzame Westen, een avond rond artificiële intelligentie, mysterieuze tuinconcerten. En uiteraard mocht ook Het Prethuis niet ontbreken. Jeroen Maes en zijn collega-acteurs zakken op zondag 19 maart af naar Sint-Eloois-Winkel.”

Om mensen de kans te geven een CultuurWinkel-pas te kopen, trekt het bestuur dit weekend de baan op. “Op zaterdag bemannen we op de Kasteelstraatfeesten een leuke stand van de CultuurWinkel, van 11 tot 13 uur en van 17 tot 19 uur”, aldus Temperman. “Op zondagvoormiddag heten we iedereen graag welkom met een gratis aperitiefje, vanaf 10 uur in de foyer van De L!NK. Daar kan je een pas reserveren en genieten van het aperitiefconcert van Winkel Koerse en klinken we op een goeie start van onze CultuurWinkel”, besluit Stefanie Temperman.

