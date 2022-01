Cultuurhuizen mogen weer meer volk ontvangen... maar is het ook genoeg voor de uitbaters?

Gent/Antwerpen/Leuven/BruggeVoor de theaters en concertzalen betekent code rood in de nieuwe coronabarometer zowaar goed nieuws. De maximumcapaciteit van 200 mensen in de zalen verdwijnt vanaf vrijdag, en dus mogen heel wat cultuurtempels weer meer mensen ontvangen. Wij gingen rond bij de bekendste Vlaamse cultuurhuizen en zagen vooral tonnen enthousiasme om er opnieuw in te vliegen, al klinkt er hier en daar ook wat kritiek.

Volledig scherm Luka Bloom trad onlangs op in de Roma in Antwerpen om de vrijwilligers van het theater te bedanken en zijn speciale band met de Roma te benadrukken. Daarna overhandigt hij zijn nieuwe album aan de vrijwilligers. © Tessa Kraan

In de Antwerpse Roma worden de versoepelingen onthaald als licht aan het einde van de tunnel. “Als we uitgaan van 70 procent van onze maximumcapaciteit, dan komen we aan iets meer dan 1.000 zitplaatsen”, klinkt het bij Tim Torfs van De Roma. “Hierdoor kunnen we het aantal voorstellingen gevoelig optrekken. En niet onbelangrijk: we kunnen onze vrijwilligers eindelijk weer hun shiften geven. Daar hebben ze zó lang naar uitgekeken.”

Volledig scherm Concertgebouw Brugge mag vanaf vrijdag 900 toeschouwers ontvangen. © RV

Ook in het Brugse Concertgebouw kijken ze reikhalzend uit naar vrijdag, eens te meer omdat 2022 voor hen een verjaardagsjaar is. “Wij mogen weer 900 mensen ontvangen in onze concertzaal”, weet directeur Katrien Van Eeckhoutte. “Vanaf nu zal de focus helemaal liggen op onze verjaardag: 20 jaar Concertgebouw. Voor Brugge is dat toch niet niks.” Toch klinkt er ook kritiek. “Het was compleet absurd dat we ook in onze grote zaal niet meer dan 200 mensen mochten zetten. Dat is nu gelukkig bijgesteld en het biedt eindelijk perspectieven voor onze sector. We kijken ook uit naar meer duidelijkheid over de maatregelen bij de codes geel en oranje van de barometer. Want dat is het enige dat vandaag nog nijpt: we kennen nog altijd de details niet. Twee dagen voor de barometer van start gaat, is dat vervelend.”

Volledig scherm Het Depot beperkt voorlopig de programmatie. © Vertommen

Het Depot in Leuven is minder blij met de nieuwe maatregelen, en had op een grotere vooruitgang gehoopt. Hun agenda oogt bijgevolg nog steeds bijzonder leeg, al staat ook bij hen op vrijdag een concert gepland. “We moeten nu echt snel naar code oranje”, vindt directeur Mike Naert. “Met het huidige aantal mensen op intensieve zorgen moet dat echt kunnen, zeker met de voorwaarden van de barometer. Want voor de rock ‘n roll zijn we er nog niet...”

Volledig scherm Vooruit, gebouw Vooruit in Gent, Voo?uit © Wannes Nimmegeers

In Gent is Franky Devos, coördinator van Vooruit, tevreden. Vrijdag is het al van dat: dan is er een theatervoorstelling voor 560 mensen, met dank aan een uitstekend geventileerde Vooruit. De avond ervoor is dat nog voor 200 toeschouwers. Voorstellingen kan je bij Vooruit dus wel weer meepikken, maar op concerten is het nog wat wachten. “Zittend heb je niet de ambiance die we normaal in onze fuifzaal hebben. Hopelijk kan het wel onder code oranje, maar eigenlijk weten we dat nog niet.” Tot slot wil hij ook graag van het Covid Safe Ticket (CST) af, omdat het voor de uitbaters van horeca- en cultuurgelegenheden erg duur blijkt te zijn daar steeds mensen voor in te schakelen. Vooruit hoest maandelijks zo'n 8.500 euro op.

