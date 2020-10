Coach Guy Beckers (ZVK Eisden Dorp): “Eerste zege geeft de volledige club een enorme “boost” Lucien Claessens

03 oktober 2020

20u47 0 Na drie nederlagen op rij heeft ZVK Eisden Dorp heeft zijn eerste overwinning beet. En verdiend. In een boeiend en hectisch duel tegen concurrent Proost Lierse besliste Luca Morganti in de allerlaatste minuut de wedstrijd. “Deze eerste driepunter is voor ons team een enorme opsteker”, klonk trainer-coach Guy Beckers tevreden. “Ons sterk collectief en de juiste wedstrijdmentaliteit gaven de doorslag”.

Lierse telde net als jullie nog geen punten. Winnen was een absolute must. Zeker voor eigen publiek?

“Deze wedstrijd was met rode stift aangekruist”, zegt Guy Beckers. “Wij geven onze eigen jeugd, aangevuld met enkele routiniers alle kansen. Dat is een bewuste keuze, maar dan weet je ook dat het merendeel van de ploegen een maatje te groot zijn voor ons. We mikken op het behoud zodat we op termijn de lat kunnen hoger leggen. Lier is een concurrent. Winnen was dus inderdaad nodig.”

Het was een open wedstrijd met kansen aan weerszijden. De spanning was te snijden?

“Beide teams waren elkaar waard. Ondanks de vele mogelijkheden hielden de doelmannen in de eerste helft de bordjes op nul. Vlak na de rust vond ik Lier scherper. We stonden te laag en waren minder stevig in de duels. Lierse profiteerde dan ook. Maar we herpakten ons en Servet Yazgan en Pär Janssen bogen de achterstand om in een voorsprong.”

De slotfase was een absolute thriller en niet gezond voor hartlijders?

“Zeg dat wel. Met nog anderhalf minuut te gaan, klom Lier ondanks een mannetje minder via een hoekschop langszij. Op dat moment incasseer je een dreun van jewelste en zou je door de grond kunnen zakken. Dertig seconden later volgde toch nog een happy end toen, toen Luca Morganti aan de tweede paal de zegetreffer binnentikte. De ontlading bij spelers, staf en supporters was enorm.”

Jullie maakten vooral het verschil bij de omschakeling en bleven ondanks de spanning vrij rustig spelen?

“Collectief leverden we een haast een perfecte wedstrijd af. We wisten dat Lier vooral technisch onderlegde spelers telde. De sleutel lag dus bij de omschakeling. We speelden geduldig vanuit een goede organisatie om dan op het juiste moment toe te slaan. En dat plannetje lukte. Deze zege geeft onze ploeg en heel de entourage van ZVK Eisden Dorp een broodnodige boost”, aldus Beckers.

Luca Morganti scoorde de winning goal en was achteraf de gevierde man.

“Alle verdienste gaat naar het volledige team”, wuifde Morganti alle lof weg. “Het was één van mijn gemakkelijkste doelpunten. Brecht Peulen onderschepte de bal, bediende Pär Janssen die richting tweede paal doorschoof en ik moest maar intikken. Een simpele goal, maar wel een belangrijke.”

Deze zege boezemt vertrouwen in naar de volgende opdrachten?

“Deze driepunter bewijst dat we goed bezig zijn en wekelijks vorderingen maken. Men noemde ons het kneusje van de reeks, maar dat motiveert ons des te meer. Ook een pluim voor de trainer. Ongelooflijk hoe hij ons klaar stoomde voor dit duel. Neen, dit Eisden Dorp is echt de goed weg ingeslagen”, aldus Morganti.