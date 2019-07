Chinese loopgravenkunst in kijkkast Museumcafé: ‘Draken op het westelijk front’. Christophe Maertens

08 juli 2019

11u13 2 Nog tot eind dit jaar is in de grote kijkkast van het In Flanders Field Museum een tentoonstelling rond Chinese loopgravenkunst te bekijken. Het IFFM beschikt over de grootste collectie Chinese loopgravenkunst uit WO I ter wereld.

Precies 100 jaar geleden waren er naar schatting meer dan 10.000 Chinezen aanwezig in de Westhoek. “Die maakten deel uit van tot bijna 100.000 man tellende Chinese Labour Corps”, aldus het IFFM. “Ze waren in dienst van het Britse leger. Na de oorlog bleven ze hier om de slagvelden op te ruimen en de doden te begraven. De laatste Chinezen zouden pas in januari 1920 vertrekken. De Chinese arbeiders waren heel gedreven in het bewerken van granaathulzen. De allereerste frontbezoekers waren daar gek op. In de loop der jaren kon het museum verschillende stukken Chinese loopgravenkunst verwerven. Eerder dit jaar schonk de Britse verzamelaar James Brazier 27 prachtige hulzen aan het museum. Daarmee telt de museumcollectie er nu 60, meteen de grootste collectie Chinese loopgravenkunst uit WO I ter wereld.” De Dossiertentoonstelling rond Chinese loopgravenkunst is nog tot het einde van het jaar te zien in de grote kijkkast in het Museumcafé. Te bezichtigen als het café open is. Op 31 juli verschijnt het nieuw museumdossier waarin elk stuk staat afgebeeld. Op die dag is er om 19 uur ook een lezing door Nicholas J. Saunders van de Bristol University. De lezing is in het Engels en gratis.