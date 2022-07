Chicolat schenkt duizend euro van champagneverkoop aan dagcentrum Het Minnehuis

WERVIKChocoladewinkel Chicolat in de Leiestraat in Wervik verkocht voor de feestdagen een exclusieve champagne. De etiketten zijn gepersonaliseerd met een foto van zes plaatselijke kunstenaars: Christian Desmarets, Geert Descamps, Danny Durnez, Linda Platteau, Marleen Verbeke en Rika Delcroix. Een deel van de opbrengst gaat naar Het Minnehuis in de Kruisekestraat.

Zaakvoerster Kim Desmet en haar echtgenoot Sonny Ghesquière kwamen een cheque van duizend euro overhandigen. Het Minnehuis is een dagcentrum van vzw Vondels voor mensen met een mentale beperking. Momenteel komen er 22 mensen, ze kunnen rekenen op zeven medewerkers.

Het geld zal worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe tuinbanken. In de tuin wil men een lounge inrichten. Het Minnehuis bestond vorig jaar tien jaar en omwille van de pandemie werd dat alleen intern gevierd. Het thema was dit keer Zuid-Afrika. “Zo organiseerden we een Zuid-Afrikaanse barbecue, jemsessies en mei vorig jaar was er een optreden. Dankzij onze vrijwilligers kwamen we via via in contact met Zuid-Afrikanen die naar hier kwamen.”

Nieuwe vrijwilligers welkom

“We zijn op Safari geweest naar de Beekse Bergen in Nederland en dat was supergeestig. Voor ons vijfjarig bestaan trokken we naar De Efteling.” Het Minnehuis kan rekenen op een twintigtal vrijwilligers. “Sommigen komen één keer per week, anderen dan een paar dagen in de loop van de week”, zegt Nel Deman. “We zijn trouwens nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Sommige mensen hebben hier meer aandacht of zorg nodig. Of hebben ze nood aan een babbel.”

Aan de straatkant is er een winkel die open is op woensdag en vrijdag tot 17 uur. Nog dit. De champagne is nog te koop in Chicolat en het Minnehuis aan een verminderingsprijs van twintig euro

