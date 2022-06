Buurtwerking De Kier viert zaterdag tienjarig bestaan

balen Collega’s en kleuters van basis­school De Bosmier zwaaien juf Linda uit: “Haar kleuters waren steeds perfect voorbereid op de stap naar het eerste leerjaar”

Na meer dan 32 jaar als kleuterjuf in de gemeentelijke basisschool De Bosmier in Balen gaat juf Linda met pensioen op 1 juli. Woensdag, één dag voor haar laatste schooldag, werd ze uitgebreid in de bloemetjes gezet door alle kinderen en haar collega’s.

13:32