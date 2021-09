Buurman rijdt dwars door maïsdoolhof met pikdorser: “Een vete die al ruim 60 jaar aansleept...”

PaalHet maïsdoolhof van De Merelhoeve, in Paal bij Beringen, is maandagnamiddag zwaar beschadigd door een landbouwer. Die reed met zijn pikdorser dwars door de toeristische trekpleister om zijn eigen veld te bereiken. “Hij kon daar nochtans perfect via een weg geraken. We hebben een advocaat in de arm genomen”, vertelt uitbater Emiel Meelbergs.