Burgemeesters hekelen gebrekkige communicatie over pijpleiding tussen Ruhrgebied en Antwerpse haven: “We gaan hier zeker tegen protesteren”

Maldegem Verjaar­dags­taart voor je hond? Caroline (21) maakt het in haar ‘hondenbak­ke­rij’

19:05 Caroline Herzet (21) uit Maldegem heeft haar eigen ‘hondenbakkerij’, en maakt koekjes en zelfs verjaardagstaarten voor honden. Of wat dacht je van pupcakes? Eigenlijk was Caroline hondenoppas en had ze een uitlaatdienst, maar omdat iedereen nu thuis zit, was er veel minder werk. Dan maar lekkernijen bakken voor de trouwe viervoeters. Wij duiken mee haar keuken in.