Burgemeester zoekt jongeman die hem 200 euro teruggaf die hij vergat in bankautomaat: “Ik was zo van mijn melk dat ik hem vergat te bedanken” Kristof Vereecke

03 augustus 2019

14u43 4 Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) is op zoek naar de jongeman die hem afgelopen zaterdagvoormiddag de 200 euro teruggaf die hij per ongeluk in de gleuf van de bankautomaat liet zitten. “Ik was zo van mijn melk dat ik die jongen vergat te bedanken”, zegt hij.

Rudy Van Cronenburg (Anders) is zijn geloof in de mensheid nog niet kwijt. Afgelopen zaterdag haalde hij 600 euro af bij de bank in het centrum van Wachtebeke, maar door zijn verstrooidheid liet hij per ongeluk 200 euro in de gleuf van de automaat zitten. “Een mens wil snel zijn. Ik moet zonder het te weten maar een deel van de biljetten mee gehad hebben”, zegt hij.

Niet dat Van Cronenburg nu 200 euro armer is. Een alerte jongeman zag het gebeuren en liep Van Cronenburg tientallen meters achterna om hem het geld terug te bezorgen. “Eerlijk? Ik had het eerst niet door. Ik stond om de hoek geparkeerd en hoorde constant iemand ‘mijnheer’, ‘mijnheer’ roepen. Ik dacht dat het naar iemand anders was. Toen ik aan mijn auto kwam, stond er plots een jongeman naast mij met de 200 euro die ik had laten zitten.”

Van Cronenburg was zo van zijn melk dat hij de jongeman vergat te bedanken. “Ik was sprakeloos. Nochtans zit ik anders niet meteen om woorden verlegen. Ik had hem zelfs een deel van het geld willen geven. In tijden van verzuring en de klaagcultuur heeft hij aangetoond dat wat ik al jaren zeg toch klopt. De meeste mensen zijn eerlijk en correct.”

Van Cronenburg hoopt dat de eerlijke vinder alsnog contact opneemt. “Ik wil die jongen echt hartelijk bedanken. He made my day!”