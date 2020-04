Zwaluwen extra welkom aan Buggenhout Bos dankzij nieuw “hotel” op hoge paal Nele Dooms

29 april 2020

16u26 2 Buggenhout “Het enige hotel dat niet gesloten is in deze coronatijden”. Zo noemt boswachter Reinhart Cromphout het nieuwe zwaluwhotel dat zopas opgetrokken is aan Buggenhout Bos. Achttien nestjes zijn voorzien op een vijf meter hoge paal, midden een weiland vlakbij de Boskapelhoeve.

Zwaluwen hebben het steeds moeilijker om een geschikte nestlocatie te vinden en daar wil het Agentschap Natuur en Bos ook in Buggenhout een mouw aanpassen. Een geschikte plek voor een zwaluwhotel werd gevonden op een weiland vlakbij de Boskapelhoeve, aan de Kasteelstraat. “Boerin Marieke ziet op haar boerderij al regelmatig zwaluwen opduiken, maar om de populatie te laten groeien is meer plaats nodig”, zegt boswachter Cromphout. “Die kunnen we niet voorzien midden in het bos, want daar hebben roofvogels in bomen de perfecte uitvalsbasis om zwaluwjongen te roven. De weide van Marieke biedt de perfecte open plek. Een poel dichtbij zorgt voor heel wat insecten die dienen als voedsel en ook de klei en leem uit de poel is zeer geschikt om zelf aan het bouwen te gaan.”

Arbeiders Kenny De Scheerder en Kurt Van den Berghe plaatsten het zwaluwhotel op een paal van vijf meter hoog. Er zijn achttien voorgevormde, kunstmatige nesten voor huiszwaluwen, maar er is ook nog plaats voor de zwaluwen om zelf een nestje te bouwen. “Op de boerderij zelf zijn de eerste zwaluwen al gespot, nu het zwaluwhotel er staat verwachten we dat ook hier heel binnenkort zwaluwen zullen huizen”, zegt Cromphout. “Hopelijk zijn ze deze lente al bewoond en vanaf mei verwachten we de eerste eitjes. Boerenzwaluwen en huiszwaluwen overwinteren in Afrika. Elk voorjaar vliegen ze vanuit het zuiden terug naar Vlaanderen. Daarbij zoeken ze vrij snel hun nestplaats van de voorbije jaren op.”

Dat een zwaluwhotel nodig is, heeft volgens de boswachter alles te maken met het verdwijnen van geschikte nestlocaties. “Een zwaluw heeft het liefst oude stallingen met een oversteek om een nest te bouwen, maar huizen en schuren worden steeds beter afgewerkt zodat ze niet kunnen dienen voor zwaluwnesten”, weet Cromphout. “Deze vogels houden niet van gerenoveerde of nieuwe gebouwen. Deze hotels zijn dus een uitstekend alternatief, vooral gericht op huiszwaluwen, die met uitsterven bedreigd zijn.”