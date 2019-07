Zomerse Donderdag op Vlaamse feestdag: Nederlandstalige muziek van V.C. De Gies op kerkplein Nele Dooms

08 juli 2019

De volgende Zomerse Donderdag in Buggenhout tijdens deze zomer staat in het teken van Vlaanderen Feest. De avond staat immers gepland op donderdag 11 juli, de Vlaamse Feestdag. In tegenstelling tot andere jaren is er niet eerst een academische zitting in het gemeentehuis. Wel staat er al direct vanaf 20.30 uur Nederlandstalige muziek op het kerkplein op het programma. Daarvoor komt de band V.C. De Gies langs. Deze muzikanten vinden dat het Nederlandstalige lied al te vaak in de vergeethoek wordt geduwd. De coverband brengt Nederlandstalige klassiekers en minder verwachte nummers, al dan niet in een nieuw kleedje gestoken. De band belooft alleszins ambiance. Tappers van dienst tijdens de Zomerse Donderdag zijn de leden van wandelvereniging De Vossen. Het kerkplein wordt afgesloten vanaf 19 uur.