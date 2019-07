Zomerse Donderdag met coverband Diaz Nele Dooms

15 juli 2019

Na de TVOost Vertellingen en de 11 juliviering is Buggenhout deze week toe aan een ‘normale’ Zomerse Donderdag. Op het kerkplein van de bosgemeente is iedereen welkom om te genieten van muziek en een drankje. Op donderdag 18 juli staan de muzikanten van Diaz op het podium. De Belgische coverband brengt zowel klassiekers als hedendaagse hits en zet zo de boel in vuur en vlam. De Zomerse Donderdag begint om 20 uur. Achter de tapbar staan de leden van verenigingen Fietsen Met Maten en Femma Opdorp, die met de opbrengst van de drankverkoop hun clubkas kunnen spijzen. Het optreden is gratis. Voor de gelegenheid wordt het kerkplein verkeersvrij gehouden.