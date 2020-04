Zijberm Dries in het nieuw Nele Dooms

27 april 2020

12u17 0 Buggenhout D e zijbermen van de Dries in Opdorp liggen er opnieuw allemaal goed bij. Een aannemer pakte de voorbije weken de berm aan de kant van café Drytoren aan. De grasdallen liggen er op hun plaats. Nu moet er alleen nog gras tussen groeien, voor een groen aanzicht.

Twee van de drie zijden van de Dries in Opdorp werden eerder al onder handen genomen. De voorbije weken was een aannemer aan het werk om ook de derde zijberm, tussen de gemeenteschool De Pupil en de kerk, een opknapbeurt te geven. De dolomiet, en bijhorende putten en plassen, hebben er nu plaatsgemaakt voor betonnen grasdallen. Ter hoogte van café Drytoren zelf, tussen de pomp en het kapelletje, werden kasseien aangelegd. “Het zijn authentieke kasseien die het dorpskarakter moeten benadrukken”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “De Dries is weer compleet nu. De voorbije winter werden ook al 14 nieuwe bomen aangeplant om zieke en dode exemplaren te vervangen.”