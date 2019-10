Zeventigjarigen vieren feest: “Herinneringen ophalen en dansen” Nele Dooms

24 oktober 2019

15u29 1

De zeventigjarigen van Buggenhout organiseerden een reünie. Alle leeftijdsgenoten geboren in 1949 waren welkom. De feestvierders waren eerst welkom in het gemeentehuis, waar ze een drankje van de gemeente aangeboden kregen. Daarna was het verzamelen geblazen in feestzaal Hof te Buecken. “Er is gelachen en gebabbeld, er zijn herinneringen opgehaald aan vervlogen jaren en anekdotes verteld en natuurlijk is er ook lekker gegeten en gedanst”, zegt Ludo Moortgat, één van de stuwende krachten achter de reünie. “Iedereen heeft ten volle genoten van deze mooie dag.”