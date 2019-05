Zeepkistenrace tijdens schoolfeest Nele Dooms

21 mei 2019

13u57 3

De Sint-Vincentius Basisschool van Buggenhout zorgt voor wat extra spektakel tijdens haar schoolfeest op zaterdag 25 mei. Er zal een zeepkistenrace plaatsvinden. Tussen 15 en 17 uur kan er gekoerst worden. Het schoolfeest start vanaf 13 uur. Thema is ‘School in beweging’ en het is de bedoeling tijdens de namiddag zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen. Daarvoor zijn springkastelen, verschillende bewegingsmomenten, een Vincentrum Run to You van 500 meter, en een loopfietsen- en stepparcours voorzien. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen of mee te doen. De basisschool bevindt zich aan de Schoolstraat 20 in Buggenhout.