Zaal barst uit zijn voegen: Inter Fitness Center vernieuwt en breidt uit Nele Dooms

06 oktober 2019

11u15 4 Buggenhout Achthonderd vierkante meter fitnessplezier. Dat heeft Inter Fitness center, gelegen aan de Platteput in Buggenhout, voortaan te bieden. De zaak bestaat 36 jaar en barstte uit zijn voegen. “Er zat niets anders op dan vernieuwen en uitbreiden”, zegt Ingrid Praet, trots op de realisatie.

Inter Fitness Center is een begrip in Buggenhout. De zaak begon erg klein. “In onze eerste locatie aan de Kasteelstraat begonnen we in 1983 met 75 vierkante meter”, zegt Ingrid Praet. “Wat later verhuisden we naar de parochiezaal Rerum Novarum, waar we twee zalen en ongeveer 300 vierkante meter ter beschikking hadden. Waar we aanvankelijk enkel mikten op krachttraining en powerlifting, kwamen daar aerobic, toen heel modern, en steplessen bij. Midden 1992 vonden we onze vaste stek aan de Platteput.”

Alleen werd het ook daar te klein, door het succes van de fitnesszaak. “Een vernieuwing kon dus niet uitblijven”, zegt Praet. “We hebben de zaak een totale make-over gegeven, gecombineerd met de aankoop van super moderne krachtapparatuur. Bovendien werd het nieuwe gedeelte rolstoeltoegankelijk met een lift om de eerste verdieping te bereiken. Ook aan het milieu is gedacht, met warmte- en waterrecuperatie, warmtepompen en groene energie”

Het resultaat is liefst 800 vierkante meter fitnessplezier, met nieuwe lokalen, moderne kleedkamers en meer ruimte in de fitnesszaal. “Met de speciale toestellen voor cirkeltraining en cardiotraining beschikt Inter Fitness Center over de modernste techniek voor een effectieve work-out”, zegt Praet. “Techniek is misschien niet alles, maar met de nieuwste systemen wordt de training zeer efficiënt en effectief. We gaan voor doelgericht afslanken, versterkende oefeningen voor de rug, een strakker lijf en conditietraining. We willen dat onze leden zoveel mogelijk resultaat hebben.”

Het succes dat klanten boeken, is de blijvende drijfveer voor het team achter Inter Fitness Center. “Leden die over een langere periode zeer veel zijn afgevallen, of anderen die hun rugklachten zijn kwijtgeraakt,... dat is top voor ons”, klinkt het. “We zijn heel nauw betrokken. En dat waarderen onze klanten. Vele leden komen al tientallen jaren sporten bij ons. Een team van gedreven en professionele lesgevers, begeleiders en vrijwilligers staan elke week klaar voor hen. Tijdens dit opendeurweekend kan iedereen kennismaken met het uitgebreide aanbod aan mogelijkheden. Daarna gaan we er weer heel gemotiveerd tegenaan.”