Wordt Orelie De Nul nieuwe Miss België? Zenuwen strak gespannen voor finale zaterdag Nele Dooms

08 januari 2020

17u19 0 Buggenhout Zal de nieuwe Miss België uit Buggenhout komen? Dat weten we aanstaande zaterdag 11 januari. Dan vindt in De Panne de finale van Miss België plaats. Orelie staat er dan mee als kandidate op het podium.

32 meisjes wagen zaterdag hun kans om het felbegeerde kroontje van Miss België te bemachtigen. Tussen hen ook de Buggenhoutse Orelie De Nul. De zenuwen bij zowel het meisje als haar hele familie zijn dan ook strak gespannen. “Maar in de eerste plaats ben ik gewoon al blij dat ik het tot in de finale geschopt heb”, zegt Orelie. “Het zijn heel heftige en hevige weken geweest de voorbije maanden, met intensieve voorbereidingen. Ik ben erg blij dat ik deze ervaring rijker ben.”

Het was mama Magy die Orelie aanmoedigde om zich in te schrijven voor de Miss België-verkiezingen. Orelie liet zich overhalen en kreeg uiteindelijk te horen dat ze mee mocht doen. Sindsdien leeft het hele gezin De Nul, gekend van de gelijknamige vishandel in Buggenhout, mee met de jongste dochter. Zussen Nathalie en Stefanie, mama Magy en papa John zijn al heel de tijd de grootste supporters. En dat zal zondag niet anders zijn.

“Dit is echt een kinderdroom die in vervulling gaat”, zegt Orelie. “Ik hoop dat dit hele avontuur me in de toekomst kan helpen om het te maken als model. Mijn deelname heeft er alvast voor gezorgd dat ik zelfzekerder werd en meer zelfvertrouwen kreeg. Dat pakken ze me niet meer af.”

Wie Orelie wil steunen voor de finale, kan nog sms’en. Dat telt mee voor één derde van de punten. Stemmen voor Orelie kan door het bericht “MB13" te sturen naar 6665. De verkiezing zaterdag wordt uitgezonden op Eclips TV vanaf 20 uur.